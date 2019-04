Die Stadt Halle (Saale) ist bundesweit Spitzenreiter bei Fahrraddiebstählen, gemessen an der Einwohnerzahl. Das geht aus der polizeilichen Kriminalstatistik (BKA) hervor, die "Kripo live" ausgewertet hat. Pro hunderttausend Einwohner wurden in Halle im vergangenen Jahr 1.534 Fahrraddiebstähle zur Anzeige gebracht. Danach folgen Leipzig (1.509 Diebstähle), Münster (1.398) und Magdeburg (1.333).

Bildrechte: IMAGO In absoluten Zahlen gerechnet, ist in Mitteldeutschland Leipzig die Hochburg. Hier wurden 8.781 Fahrraddiebstähle polizeilich registriert. Bundesweit liegt die Messestadt damit auf Platz 3 hinter Berlin und Hamburg. Weitere Schwerpunktstädte in Mitteldeutschland nach absoluten Zahlen sind Halle (3.670 Fahrraddiebstähle), Dresden (3.324), Magdeburg (3.178) und Erfurt (1.249).