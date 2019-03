Länderübergreifende Polizeiaktion gegen grenzüberschreitende Kriminalität

Mit einer gemeinsamen Kontrollaktion ist die Polizei in Sachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern gegen Grenzkriminalität vorgegangen. An der sogenannten Komplexkontrolle von Dienstagabend bis Donnerstagnachmittag waren auch der Zoll und die Bundespolizei beteiligt. Insgesamt waren über 3.100 Beamte im Einsatz. Im Fokus standen auffällige Personen und Fahrzeuge, die mit Diebstählen und Autoverschiebungen in Verbindung stehen könnten.