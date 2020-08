Diebstahl in Friseursalon

Bei laufendem Betrieb eingebrochen: Diebstahl von zwei Taschen in einem Friseursalon in der Leipziger Straße in Markranstädt am 16.07.2020, gegen 08:10 Uhr

Hinweise bitte an die Kripo Leipzig: Tel. 0341 / 966 4 6666

Brandstiftung in Lagerhalle

Belohnung auf 10.000 Euro erhöht: Brandstiftung an einer Lagerhalle in Meckfeld bei Bad Berka am 09.06.2019, gegen 5:30 Uhr

Hinweise bitte an die Kripo Weimar: Tel. 03643/8820

Zugbegleiterin angegriffen

Jugendliche greifen Zugbegleiterin vor S-Bahn an: Körperverletzung am S-Bahnhof Leipzig-Leutzsch am 16.07.2020, gegen 1:00 Uhr

Hinweise bitte an die Bundespolizei Leipzig: Tel. 0341 / 997 990

Seniorin aus Leipzig aus vermisst

Seit 24.07.2020 vermisst: Edith Albrecht (87) aus Leipzig (Connewitz)

Hinweise bitte an die Polizei Leipzig: Tel. 0341 / 3030 0

Buntmetall-Diebstahl in Freiberg

Zwei Tonnen Buntmetalle gestohlen: Diebstahl von Baustromkabeln von einem Firmengelände Am St. Niclas-Schacht in Freiberg am 08.12.2019, zwischen 20:20 Uhr und 23:00 Uhr

Hinweise bitte an die Polizei Freiberg: Tel. 03731 / 700

Verletzung des Briefgeheimnisses