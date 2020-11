Historisches Triebwerk von Düsenflieger gestohlen

Diebstahl einer Flugzeugturbine einer MiG-17 aus einer Garage in der Julius-Motteler-Straße in Görlitz zwischen 01.08. und 29.10.2020

Hinweise bitte an die Kripo Görlitz: Tel. 03581 / 468 0

Pferde von Tierquäler angegriffen und verletzt

Verstoß gegen das Tierschutzgesetz in Cospeda (bei Jena) in der Nacht vom 22. auf den 23.09.2020 und in Niedertrebra (Weimarer Land) am 03.10.2020 und am 12.10.2020

Hinweise bitte an die Kripo Jena: Tel. 03641 / 810

14-Jährige auf Parkbank von Mann unsittlich berührt

Sexuelle Nötigung im Stadtpark in Delitzsch am 02.06.2020, gegen 18:00 Uhr

Hinweise bitte an die Kripo Leipzig: Tel. 0341 / 966 4 6666

36-Jähriger Freiberger vermisst

Vermisst seit 03.10.2020, gegen 15 Uhr: Zurab D. (36) aus Freiberg, Chemnitzer Straße

Hinweise bitte an die Kripo Chemnitz: Tel. 0371 / 387 3448

Duo erbeutet über 1.000 Euro mit gestohlener EC-Karte

Dreifacher EC-Kartenbetrug in Gebesee am 15.05.2020

Hinweise an die Kripo Erfurt: Tel. 0361 / 7443 1198

Zug großflächig mit Graffiti beschmiert

Sachbeschädigung durch Graffiti am Bahnhof in Bischofswerda in der Nacht zum 10.08.2020

Hinweise bitte an die Bundespolizei Ebersbach: Tel. 03586 / 7602 0

Warnung vor Betrug mit falschen Gewinnversprechen