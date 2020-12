Mann steigt an roter Ampel in Auto ein und belästigt Fahrerin

Sexueller Übergriff in der Theaterstraße in Chemnitz am 20.11.2020, zwischen 20:05 Uhr und 20:15 Uhr

Hinweise bitte an die Kripo Chemnitz: Tel. 0371 / 387 3448

Betrug beim Online-Banking: Falsche Bankmitarbeiter ergaunern hohe Geldsummen

Bewaffneter Serientäter überfällt erneut Supermarkt

Raubüberfall auf eine Supermarktfiliale in der Rosa-Luxemburg-Straße in Naumburg am 30.11.2020, gegen 21:00 Uhr – Täter kommt für zehn Taten im Jahr 2020 infrage v.a. im Saalekreis, Burgenlandkreis sowie im Landkreis Mansfeld-Südharz

Hinweise bitte an die Kripo Halle (Saale): Tel. 0345 / 224 1291

14-Jährige seit vier Monaten vermisst

Vermisst seit 23.08.2020 – Leticia H. (14) aus Ebersbach, OT Kalkreuth

Hinweise bitte an die Kripo Dresden: Tel. 0351 / 483 22 33

Verdacht des Totschlags

Suche nach Annika Martin (43) im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum Tod eines ihrer Kinder am 03.09.2020 – Mutter könnte sich in Halle (Saale) aufhalten

Hinweise bitte an die Kripo Magdeburg: Tel. 0391 / 546 5196

Dieb bricht Spinde von Bahnmitarbeitern auf

Diebstahl von persönlichen Gegenständen im Wert von ca. 1000 Euro aus einem Gebäude der DB Regio AG in Halle (Saale) am 23.09.2019

Hinweise bitte an die Bundespolizei Magdeburg: Tel. 0391 / 56549 555

Schloss von 10.000 Euro teurem Fahrrad geknackt

Diebstahl eines Rennrades (Cannondale Synapse, Modell: HI-Mod di2) vom Heckgepäckträger eines Wohnmobils in der Mühlgasse in Rothenburg/O.L. zwischen 27.11., 20:00 Uhr, und 28.11.2020, 8:00 Uhr

Hinweise bitte an die Polizei Görlitz: Tel. 03581 / 650 0

800 Euro teurer Handscanner von Supermarktmitarbeiter entwendet

Diebstahl aus einem Supermarkt in der Scharnhorststraße in Erfurt, OT Herrenberg, am 15.08.2020

Hinweise bitte an die Kripo Erfurt: Tel. 0361 / 7443 1198

Supermarkträuber flüchtet mit Auto von Mitarbeiterin