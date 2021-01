Bewaffneter Täter erbeutet Geld und Tabakwaren

Überfall auf eine Tankstelle in der Flinsberger Straße in Heilbad Heiligenstadt am 19.11.2020 kurz vor 1:00 Uhr

Hinweise bitte an die Kripo Nordhausen: Tel. 03631 / 96 0

Soko Argus ermittelt zu Diebstahlserie

7.000 Euro Belohnung für Aufklärung von Autodiebstählen in den Landkreisen Görlitz und Bautzen seit August 2020

Hinweise bitte an die Kripo Görlitz: Tel. 03581 / 468 100 / soko.argus@polizei.sachsen.de

14-Jährige aus Chemnitz vermisst

Vermisst seit 06.01.2012: Lisiane Joline F. (14) aus Chemnitz. Jugendliche verließ gegen 10:45 Uhr die elterliche Wohnung in der Liddy-Ebersberger-Straße

Hinweise bitte an die Kripo Chemnitz: Tel. 0371 / 387 3448

Räuber bedroht Kassiererin mit Pistole

Überfall in einer Verkaufseinrichtung im Nienburger Ortsteil Neugattersleben am 03.12.2020, gegen 17:20 Uhr

Hinweise bitte an die Kripo Magdeburg: Tel. 0391 / 546 5196

Dieb mit Verband an linker Hand gesucht

Diebstahl eines Handys aus einem unverschlossenen Transporter auf einem Supermarktparkplatz in der Dr.-Robert-Koch-Straße in Nordhausen am 13.11.2020

Hinweise bitte an die Kripo Nordhausen: Tel. 03631 / 960

Handy und persönliche Dokumente weg

Diebstahl einer Umhängetasche aus dem Warenlager eines Lebensmittelgeschäftes im Hauptbahnhof Leipzig und anschließender EC-Kartenbetrug an einem Geldautomaten in Leipzig-Lindenau am 08.08.2020

Hinweise bitte an die Bundespolizei Leipzig: Tel. 0341/ 99799 0

Handgeschneiderte Kleidung und Accessoires gestohlen