Teure Zeitmesstechnik bei Sportverein gestohlen

Einbruch ins Vereinsgebäude des SG Motor Gohlis-Nord in der Max-Liebermann-Straße in Leipzig am 26.12.2020, zwischen 4:00 Uhr und 5:00 Uhr

Hinweise bitte an die Kripo Leipzig: Tel. 0341 / 966 4 6666

Planenschlitzer stehlen Kartons mit Bekleidungsartikeln von Sattelauflieger

Schwerer Bandendiebstahl am 15.08.2020, zwischen 2:20 Uhr und 3:20 Uhr auf dem Autohof an der A14 in Großweitzschen, OT Niederranschütz

Hinweise bitte an die Kripo Chemnitz: Tel. 0371 / 387 3448

Oldtimer-Motorräder und Beiwagen entwendet

Diebstahl einer "RT 125" und einer "BK 350" mit dazugehörigem Beiwagen von einem Grundstück im Hinterdorf von Danstedt (Landkreis Harz) in der Nacht vom 14. zum 15.01.2021

Hinweise bitte an die Kripo Halberstadt: Tel. 03941 / 674 293

Fahrraddieb mit türkisfarbenem Haar gesucht

Diebstahl eines ungesicherten E-Bikes (Marke: "Bergamont") im Wert von ca. 3.500 Euro aus dem Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Stein in Seebach (Wartburgkreis) am 29.01.2021, gegen 15:45 Uhr

Hinweise bitte an die Polizei Eisenach: Tel. 3691 / 261 124

Mord an Joggerin nach sieben Jahren weiter ungeklärt