Unbekannter verschickt zwischen November 2017 und März 2018 Paketbomben an Adressen in Berlin und Brandenburg – Tatverdächtiger am 22.10.2020 von Überwachungskamera an Bitcoin-Geldautomaten in Berlin-Friedrichshain gefilmt

Hinweise bitte an die Polizei Brandenburg, Tel.: 0331 / 505950, Mail: soko.quer@polizei.brandenburg.de