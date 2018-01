Trickbetrüger gesucht

Die Kripo Dresdner Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der am 11. Oktober 2017 als angeblicher Klempner eine Rentnerin in Dresden-Mickten um ihr Erspartes gebracht hatte. Unter dem Vorwand, nach einem Wasserschaden die Anschlüsse prüfen zu müssen, verschaffte der Mann sich Zutritt zur Wohnung der Frau. Während er die 85-Jährige sämtliche Wasserhähne auf- und zudrehen ließ, stahl er ihr mehrere tausend Euro.

Bildrechte: PD Dresden Der Gesuchte ist etwa 50 Jahre alt und etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß. Er hat dunkle Haare, wirkte gepflegt und sprach ortsüblichen Dialekt. Seine Jacke und seine Hose waren hellblau bzw. hellgrau. Wer kennt den abgebildeten Mann? Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?



Hinweise bitte an die Kripo Dresden, Tel.: 0351 483 2233.

Geflüchtet: Räuber entkommt nach Überfall auf Fahrrad

Besonders aggressiv ging ein Räuber am 26. Oktober 2017 in Hartmannsdorf (Landkreis Mittelsachsen) vor. In einem Gewerbegebiet in der Chemnitzer Straße lauerte der maskierte Unbekannte gegen 10.45 Uhr einem Geldboten auf, setzte ihn mit Pfefferspray außer Gefecht und entriss ihm eine Geldtasche mit mehreren hundert Euro. Zeugenangaben zufolge flüchtete der Mann anschließend mit einem Fahrrad in Richtung Chemnitzer Straße. Hier fuhr er wahrscheinlich landwärts in Richtung Chemnitz und bog am Kreisverkehr am Ortsausgang von Hartmannsdorf in Richtung Wittgensdorf ab.

Bildrechte: PD Chemnitz Das Fahrrad wurde am südlichen Ortsrand von Hartmannsdorf an der Röhrsdorfer Allee auf einem Feld gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter dort in ein Auto stieg. Der Gesuchte ist 25 bis 35 Jahre alt, ca. 1,70 bis 175 Meter groß und schlank mit kurzen dunklen Haaren. Zum Zeitpunkt der Tat war er mit einer schwarzen Jacke mit gelben Streifen auf den Ärmeln, dunkles T-Shirt und dunkle Jeans.



Hinweise bitte an die Polizei Chemnitz, Tel.: 0371 387 3445.

Gefunden: Polizei sucht Eigentümer von Diebesgut

Die Polizei in Sachsen-Anhalt sucht die Eigentümer verschiedener Schmuckstücke. Ein Wanderer hatte sie im August 2017 in Taschentücher eingewickelt in einem Wald bei Gommern gefunden. Der Waldweg wird fast ausschließlich von Wanderern und Radfahrern benutzt. Die Polizei hält es für wahrscheinlich, dass der Schmuck aus aus Diebstahlshandlungen stammt.

Bildrechte: PD Sachsen-Anhalt Nord Einige der insgesamt 49 Schmuckstücke weisen Besonderheiten wie Gravuren oder individuell gearbeitete Steine auf. Ein rotgoldener Ring trägt beispielsweise die Gravur „Heilwig 10.08.61“, ein weiterer Ring aus 585er Gold trägt die Gravur „Artur 19.7.65/12.11.65“. Wer weiß, wem der Schmuck gehört?



Hinweise bitte an die Kripo Burg, Tel.: 03921 9200.

Fahndung nach zwei Dieben

Bildrechte: Polizeirevier Magdeburg Die Kripo Magdeburg fahndet nach diesen beiden Männern. Ihnen wird vorgeworfen, am 14. August 2017 in einen Kiosk in der Innenstadt eingebrochen zu sein. Dabei verursachten sie einen Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Besonders auffällig: Einer der beiden Männer war zum Tatzeitpunkt scheinbar an der rechten Hand verletzt.



Hinweise bitte an die Kripo Magdeburg, Tel.: 0391 546 329 2.

25-Jährige aus Wohngruppe verschwunden

Seit dem 16. September 2017 wird Vanessa Rettinghaus vermisst. Die 25-Jährige lebte seit 2016, eventuell auch länger, in Leipzig. Wo sie sich vor 2016 aufgehalten hat, ist nicht bekannt. Geboren und aufgewachsen ist die junge Frau im Sauerland in Nordrhein-Westfalen, sie hat zu ihrer Familie jedoch so gut wie keinen Kontakt mehr. In Leipzig war sie zuletzt nach einem Krankenhausaufenthalt in eine Wohngruppe in Schkeuditz gebracht worden. Von da verschwand sie bereits am nächsten Tag mit der Aussage, sie wolle zu einem Freund in Torgau fahren. Dort kam sie jedoch nie an. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass der Ausflug nur zur Tarnung diente. Ermittlungen ergaben, dass Vanessa zwei Tage nach ihrem Verschwinden Kontakt zu einem Freund hatte. Ihm erzählte sie, sie wolle gemeinsam mit ihrem Freund namens "Luka" nach Hagen in Nordrhein-Westfalenfahren, um dort gemeinsam mit ihm zu wohnen. Seitdem gibt es kein Lebenszeichen von ihr.

Bildrechte: PD Leipzig Vanessa ist ca. 1,75 Meter groß, schlank und Brillenträgerin. Sie hat halblange, dunkelblonde Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine braune Jacke, Jeans und einen roten Rucksack. Wer hat Vanessa seit September 2017 in Torgau, Leipzig oder Hagen gesehen? Zu wem hat sie Kontakt aufgenommen? Insbesondere suchen die Ermittler nach Hinweisgebern aus Hagen, die einen „Luka“ kennen, der mit Vanessa befreundet ist oder mit ihr gesehen wurde.



Hinweise bitte an die Kripo Leipzig, Tel.: 0341 966 4 6666.

Bildrechte: IMAGO

Aufgeklärte Fälle

Nach einem Streit zwischen mehreren Beteiligten auf einem Weinfest in Jessen im August 2017, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde, baten Staatsanwaltschaft und Polizei um Unterstützung aus der Bevölkerung. Der Fall wurde auch bei "Kripo live" behandelt. Im Anschluss an die Ausstrahlung am 24. September 2017 meldete sich ein Zuschauer, dessen Hinweise die Ermittler zu einer 24-jährigen Frau führten. Sie soll dem 56-jährigen Opfer mit einem Messer in den Bauch gestochen haben.

Die Erfurter Polizei hat im Dezember 2017 einen 33-Jährigen festgenommen. Er soll im September 2017 in Wiehe (Raum Nordhausen) eine Tankstelle überfallen haben. Auch hier brachte eine Öffentlichkeitsfahndung über "Kripo live" Hinweise zum Täter und zum genutzten Tatfahrzeug. Im Zuge umfassender Ermittlungen konnte eine große Menge Diebesgut, darunter mehrere Motorräder, aus verschiedenen anderen Diebstahlsdelikten beschlagnahmt und teilweise bereits wieder den rechtmäßigen Eigentümern zugeordnet werden.

Nach mehreren Einbrüchen in Elektronik- und Baumärkte in Eisenach ist ein 53-Jähriger verhaftet worden. Der Mann ist der Eisenacher Polizei seit den 1990-er Jahren wegen Bandendiebstahls und anderer schwerwiegender Eigentumsdelikte in mehr als 100 Fällen bekannt. Besonders spektakulär war ein Einbruch in einen OBI-Baumarkt im Juli 2015, bei dem die Täter mit einem in Tatortnähe gestohlenen Radlader bis in den Eingangsbereich des Marktes fuhren. Der dort aufgestellte Geldautomat wurde mit einer Eisenkette aus der Verankerung gerissen. Aufgrund der Erschütterungen wurde die im Automaten verbaute Farbpatrone ausgelöst und machte das Geld unbrauchbar. Im Geldautomaten befanden sich 86.000 Euro. "Kripo live" berichtete am 1. November 2015 über den Fall.