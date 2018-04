Die Polizei warnt vor unseriösen Schlüsseldiensten, die für Notöffnungen in Anzeigen mit Schnäppchenpreisen locken. In der Regel nutzen die Anbieter dann die Notsituation der Kunden aus und verlangen überteuerte Preise. Ende 2017 gab es in Torgau, Eilenburg und Doberschütz drei Anzeigen wegen Wucher. Die Rechnungen beliefen sich auf 600, 1.300 und 1.400 Euro. In allen drei Fällen dauern die Ermittlungen an.



Die Polizei rät zu Vorsicht bei Angeboten, die mit 24-Stunden-Notfallöffnung, bundesweiter Bereitschaft und Einsätzen ab 15 Euro locken. In der Regel handelt es sich um Dienstleister, die nach der Öffnung eine hohe Rechnung präsentieren. Begründet werden die Kosten häufig mit Anfahrtskosten, ausgetauschten Schlössern, Zusatzleistungen und/oder Nacht- und Feiertagszuschlägen. Unseriöse Schlüsseldienste werben oft mit viel zu niedrigen Kosten und verzichten im Vorfeld auf verbindliche Preisangaben. Sie werben häufig online oder in regionalen Branchenbüchern und geben sich als ortsansässig aus. Als Kontakt fungiert häufig eine Handynummer oder eine 0800- bzw. 0900-Nummer. Darüber erfolgt schließlich die Weiterleitung an ein Callcenter. Prüfen Sie deshalb vor Beauftragung eines Unternehmens, wo dieses tatsächlich sitzt, und lassen Sie sich jede Preiszusage vor der Notfallöffnung am besten schriftlich bestätigen.



Hinweise bitte an die Kripo Leipzig, Tel.: 0341 966 4 6666.

