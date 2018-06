Händels Oper "Julius Caesar in Ägypten" in Dessau

Händels Oper "Julius Caesar in Ägypten" in Dessau Bildrechte: Anhaltisches Theater Dessau/Claudia Heysel

Barbara Blaschke hat dafür zwei variable, aufklappbare, verschiebbare Wände entworfen, auf der einen Seite rostig, auf der anderen goldglänzend. Heutige Menschen werden vor dieser Wand gezeigt, nicht historische, um alles Historische wird ängstlich ein Bogen geschlagen.



Pressekonferenzen, Politikeraufttitte wie aus dem Fernsehen: Nato-Oliv, Securityleute, Militärs von heute. Auch verschleierte Muslima sieht man da, was historisch nicht ganz korrekt ist. Man will Aktualität zeigen bei dem Stück. Inszenierte Demonstrationen im Zuschauerraum erinnern an Theater der 70er- und 80er-Jahre, alles ein wenig plakativ. Immerhin darf Cleopatra ihre Paradearie "V'adoro, pupille" in quasi historischer Kostümierung singen, auf roter Chaiselongue vor goldglänzender Wand, auch ihre zweite große Arie wird so zu einem Moment von erfreulich unaktueller Schönheit und Poesie. Diese Cleopatraszenen machen die ansonsten etwas beliebige Aufführung, nicht zuletzt dank der entzückenden Darstellerin der Cleopatra, zu anrührendem Theater jenseits des Alltäglichen und Austauschbaren.