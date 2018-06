Nach 55 Jahren soll Ende Juni ein neues Album von John Coltrane erscheinen. Wie die Plattenfirma Impulse! am Freitag erklärte, soll das Album unter dem Titel "Both Directions at Once: The Lost Album" erscheinen. Die Feuilletons sind außer sich: Es sei wie das Auftauchen der zehnten Beethovensinfonie, schreibt etwa die Süddeutsche Zeitung. Andere vergleichen es mit dem Finden neuer Beatlessongs oder eines unbekannten Picasso. Und ein Freund Coltranes, der Jazz-Saxophonist Sonny Rollins, sagte: Die Veröffentlichung sei, "als ob man eine neue Kammer in der Großen Pyramide finden würde."