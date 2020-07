Der Techno-DJ WestBam sieht die Elektroband Kraftwerk in Tradition Bachs. Im Gespräch mit MDR KULTUR erläuterte er am 270. Todestag von Johann Sebastian Bach, dass bei Kraftwerk ebenso wie bei Bach jede Note säße, zum Beispiel bei so "vollendeten Sequenzen wie 'It’s More Fun to Compute' oder 'Die Mensch-Maschine'." Anerkennend fügte er hinzu: "Da wüsste ich jetzt nicht mehr, was da irgendwie anders sein sollte."

Auch hob WestBam den enormen Einfluss Kraftwerks auf die populäre Musik hervor. So habe ein Genre wie die DJ-Musik seine Vorläufer auch in dem Album "Computerwelt" von Kraftwerk. Während die Band in manchen Titeln noch Songstrukturen haben, löse sich das bei Kraftwerk-Titeln wie "Nummern" oder "It‘s More Fun to Compute" langsam auf und gehe in Trackmusik auf, wie sie "dann eigentlich vollendet wurde durch die ganze DJ-Kultur", so WestBam. Kraftwerk habe das vorausgeahnt.