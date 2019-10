Sonderausstellung Dresdner Albertinum zeigt den unbekannten A. R. Penck

Ralf Winkler alias A.R. Penck ist vor allem bekannt als bildender Künstler. Doch er war ein Multitalent, spielte mehrere Instrumente, brachte rund 50 Platten heraus, filmte und verfasste mehr als 500 Texte, darunter zahlreiche Gedichte. Am 5. Oktober wäre Penck 80 Jahre alt geworden. Die Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden widmen ihm nun eine Ausstellung im Albertinum – mit dem ungewöhnlichen Titel: "Ich aber komme aus Dresden (check it out man, check it out)".