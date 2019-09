Die Beatles arbeiten an "Abbey Road" im Frühjahr und Sommer 1969. Produzent George Martin zeigt sich im nachhinein angetan vom Betriebsklima im Studio: "Obwohl jeder der vier wusste, dass 'Abbey Road' ihr letztes gemeinsames Album sein würde, war eine gute Stimmung zu spüren. Natürlich gab es die üblichen Meinungsverschiedenheiten zwischen John und Paul über das, was auf dem Album erscheinen sollte. Aber ansonsten verstanden sie sich sehr gut." Selbst wenn man von einer produktiven Atmosphäre bei der Produktion ausgehen kann – ein wenig idealisiert Martin die Zustände. Die Spannungen innerhalb der Band können nicht ausgeblendet werden. Die Selbstbedienung Yokos an George Harrisons Keksen ist da schon ein schwerer Streitfaktor, George und Ringo reiben sich an Pauls vermeintlichem Bossgebaren. John bleibt auch mal weg. Nun ja, bis zum Ende der Beatles ist es nun mal nicht mehr weit.

Auch wir haben uns vom Albumcover der Beatles für eines unserer Grafik-Motive inspirieren lassen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Das fertige Album ist wie aus einem Guss. Es enthält Klassiker wie "Here Comes The Sun", "Come Together" oder das wundervolle "Something". Bemerkenswert ist das Medley. Weil es an fertigen Songs fehlt, wird eine Reihe unvollendeter Stücke zu einer Einheit verschmolzen – Pauls Idee. Und was sich nach Lückenfüllung und Notlösung anhört, gerät zum Kunstwerk. Beatles-Biograph Mark Heertsgaard schreibt: "Wäre es nach Lennon gegangen, wären die Fragmente vermutlich unvollendet geblieben, was wiederum hieß, dass es kein Album gegeben hätte. Martin und McCartney gelang es jedoch, die Fragmente in eine kleine Symphonie zu überführen und das Album damit zu retten." Zum Glück. Denn "Abbey Road" ist ein Album, dass Musikliebhaber in aller Welt bis heute begeistert. Von dem Paul McCartney sagt, es sei, glaube er, "ganz gut geworden". Und das sogar einen Zebrastreifen hat zur Legende werden lassen.