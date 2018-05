Der israelische Musiker Abi Ofarim ist tot

Abi Ofarim gemeinsam mit seinen Söhnen Gil (l.) und Tal Ofarim (r.). Bildrechte: dpa

Geboren wurde der Musiker als Abraham Reichstadt am 05. Oktober 1937 in Safed in Israel. Im Alter von elf Jahren begann er zu tanzen und landete darüber beim Theater und dem Musizieren. Auch seine Söhne Gil Ofarim und Tal Ofarim sind heute als Musiker und Schauspieler aktiv. Ofarims letztes eigenes Album erschien im Jahr 2009, nachdem er zuvor 27 Jahre lang lediglich andere Künstler produziert hatte. Am 14. Mai 2012 feierte er im Münchner GOP Variete Theater sein 50. Bühnenjubiläum. Im Januar 2017 wurde bei ihm eine schwere Lungenentzündung diagnostiziert. Später fiel er ins Koma und musste sich am Herzen operieren lassen.