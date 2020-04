Verbot wegen Corona: Wann ist eine Veranstaltung eine Großveranstaltung?

Viele Festival- und Konzertfans hatten es schon länger befürchtet, am 15. April haben der Bund und die Länder dann beschlossen, dass Großveranstaltungen wegen der Ausbreitung des Coronavirus offiziell bis zum 31. August 2020 untersagt sind. Zahlreiche Festivals und Veranstaltungen wurden seitdem abgesagt. Darunter das Bachfest Leipzig , die Händel-Festspiele Halle , das Rudolstadt-Festival , das Highfield , SPUTNIK SPRING BREAK und MELT-Festival, die Dresdner Musikfestspiele , das Figuren Theater Festival in Magdeburg und viele mehr.

Unklarheit herrscht allerdings bei denjenigen, die kleinere Musikfestivals und Konzerte mit weniger Besuchern organisieren. Denn: Was genau eine Großveranstaltung ist, hat der Bund dabei nicht festgelegt. Die Entscheidung, ab welcher Größe Veranstaltungen verboten sind, liegt bei den einzelnen Bundesländern. Der Bundesverband Konzert und Veranstaltungswirtschaft hat in dieser Frage Klarheit von den Ländern gefordert. MDR KULTUR hat bei den Ministerien in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen nachgefragt.

Was genau man unter einer Großveranstaltung versteht, ist in Sachsen aktuell noch nicht näher definiert. Auf Anfrage von MDR KULTUR hieß es aus dem Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt: "In unserer aktuellen Corona-Schutz-Verordnung haben wir dies noch nicht festlegen können, da diese nur bis zum 3. Mai gilt. Zur Anzahl von Teilnehmern ist in Sachsen nichts festgelegt." Die neue Corona-Landesverordnung, die seit dem 20. April gilt, untersagt alle Veranstaltungen, Versammlungen und sonstige Ansammlungen. Das gilt zunächst bis zum bis zum 3. Mai.