Achava, das heißt Brüderlichkeit, Geschwisterlichkeit. Intendant Martin Kranz sagte MDR KULTUR, er habe 2014 ein Festival mit jüdischem Ursprung schaffen wollen, das aber ansonsten offen ist – interkulturell und interreligiös. "Die anderen in den Blick nehmen – das ist die Idee Achavas." Es sei eine Einladung an Künstler aus der ganzen Welt, an Wissenschaftler, an Referenten und Zeitzeugen, sich miteinander ins Gespräch zu begeben und darüber hinaus zu produzieren. "Wir schaffen Musikproduktionen, Theaterproduktionen, bildende Kunst, Fotoausstellungen und Kunstwerke."