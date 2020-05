Mein Vater hatte sein Leben lang Alpträume. Als 11-jähriger hatte er gesehen, wie nach dem verheerenden Bomben-Angriff auf Kassel die Leichenberge aufgetürmt und verbrannt wurden. Dieses Bild wurde er nicht mehr los. Oft ist er nachts schweißgebadet aufgewacht, wie uns meine Mutter erzählt hat. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, war der Krieg und vor allem auch die Not der Nachkriegszeit immer sehr präsent bei uns zuhause. Meine Mutter hatte den furchtbaren Hungerwinter 46/47 miterlebt und so wurde bei uns zuhause immer alles Essbare verwertet und aufgebraucht. Essen wegzuwerfen, gab es nicht. Und auch die Portionen, die wir drei Jungen auf den Tisch bekamen, waren so bemessen, dass jeder gerade mal satt werden konnte. Bis heute machen wir zuhause Witze darüber.

Mein Vater ist schon lange tot, meine Mutter lebt noch und erzählt manchmal ihrer Enkeltochter von den Bombenangriffen auf ihre Kleinstadt. Wie sie da mit der Mutter, den Brüdern und Nachbarn im Bunker hockten, während die Einschläge draußen zu hören waren.

Tag der Befreiung

Für meine Eltern war der Tag, an dem der Krieg zu Ende war, ein guter Tag. Es herrschte nun Frieden und eine neue, bessere Zeit konnte beginnen. Alles in allem war das auch für uns Deutsche ein Tag der Befreiung, so hat es Richard von Weizsäcker 1985 in seiner berühmten Rede zum 40. Jahrestag des Kriegsendes formuliert:

Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Richard von Weizsäcker, Bundespräsident von 1984 bis 1994

Richard von Weizsäcker Bildrechte: IMAGO Eine mutige Rede, denn damals war es in Westdeutschland kaum üblich, den 8. Mai als Tag der Befreiung zu bezeichnen. "Kapitulation", "Niederlage", "Katastrophe", "Stunde Null" waren die Begriffe, die mit diesem Datum einhergingen.



Wobei auch Weizsäcker klar stellte, dass der 8. Mai für uns Deutsche kein Tag zum Feiern, sondern zum Nachdenken sein sollte: "Die Menschen, die ihn bewusst erlebt haben, denken an ganz persönliche und damit ganz unterschiedliche Erfahrungen zurück. Der eine kehrte heim, der andere wurde heimatlos. Dieser wurde befreit, für jenen begann die Gefangenschaft. Viele waren einfach nur dafür dankbar, dass Bombennächte und Angst vorüber und sie mit dem Leben davongekommen waren. Andere empfanden Schmerz über die vollständige Niederlage des eigenen Vaterlandes. Verbittert standen Deutsche vor zerrissenen Illusionen, dankbar andere Deutsche vor dem geschenkten neuen Anfang."

Auschwitz war der Tiefpunkt der deutschen Geschichte

Weizäckers Rede hat wenig von seiner Gültigkeit verloren. Und es tut gut, sich die Worte von damals ins Gedächtnis zu rufen. Denn heute wird von Seiten der Rechtspopulisten wieder in Abrede gestellt, dass der 8. Mai am Ende ein guter Tag für uns Deutsche war.



Alexander Gauland von der AfD sieht in ihm "einen Tag der absoluten Niederlage, ein Tag des Verlustes von großen Teilen Deutschlands und des Verlustes von Gestaltungsmöglichkeit". Für den Verlust an "Gestaltungsmöglichkeit" – wie Gauland das nennt – müssen wir, das heißt die nachfolgenden Generationen der Deutschen den Alliierten bis heute dankbar sein. Nicht der 8. Mai war der Tiefpunkt der deutschen Geschichte, sondern Auschwitz. Verbrennungsöfen im Konzentrationslager Auschwitz. Bildrechte: National Archives

Ein bundesweiter Gedenktag aus Anlass des 75. Jahrestages hätte vielleicht geholfen, all denen entgegenzutreten, die – wie der Thüringer AfD-Fraktionsvorsitzende Björn Höcke – eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad fordern.

Danach Diktatur nach sowjetischem Muster

Auch wenn der 8. Mai ein Tag der Befreiung war, so war er doch kein Tag, der allen Deutschen die Freiheit gebracht hat. Schon kurz nach der Eroberung von Berlin durch die Sowjets – noch bevor in Karlshorst die deutschen Militärführer die Kapitulation unterzeichneten – begann die von Stalin abgesandte Gruppe Ulbricht damit, eine Diktatur nach sowjetischem Muster zu errichten. "Es muss demokratisch aussehen", hieß Walter Ulbrichts Devise. Alle, die sich im Osten daran machten wirklich demokratische Zustände herzustellen – und dazu zählten neben Christdemokraten, Liberalen und Sozialisten nicht selten auch Kommunisten – wurden kaltgestellt oder landeten im Gefängnis.

Im Osten nur eine halbe Befreiung

Für die Menschen in der DDR, wie in allen anderen Staaten in Stalins Machtbereich bedeutet der 8. Mai deshalb nur eine halbe Befreiung. So sehen es bis heute vor allem auch unsere Nachbarn, die Polen, deren Leidensweg 1939 mit dem Hitler-Stalin-Pakt und dem Einmarsch der Deutschen am 1. September und 17 Tage später der Sowjets begonnen hatte und tatsächlich erst mit den freien Wahlen 1989 zu Ende ging. Das sollten wir Deutsche im Blick behalten.