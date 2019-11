Die Initiative "Halle gegen Rechts – Bündnis für Zivilcourage " sprach von einem Ablenkungsmanöver. Sie hat vergangene Woche eine Stellungnahme herausgegeben, die ausführlich Schmidts politische Aktivitäten der letzten Jahre und seine Verbindung zur rechtsextremen als auch zur Reichsbürger-Szene und der Identitären Bewegung darlegt. So sei Schmidt Mitorganisator und Redner der "Montagsdemo" in Halle, wo er regelmäßig mit Sven Liebich auftrete, einem Rechtsextremen, der mittlerweile auch vom Verfassungsschutz beobachtet werde. Schmidt habe ebenfalls an Unterstützungsveranstaltungen für den Reichsbürger Adrian Ursache teilgenommen, der mittlerweile wegen versuchten Mordes an einem Polizeibeamten zu sieben Jahren Haft verurteilt wurde. Die Initiative "Halle gegen Rechts – Bündnis für Zivilcourage" hatte daher die Abberufung von Schmidt gefordert.

Herr Schmidt gehört zu den geistigen Brandstiftern, die radikal für Gewalt und Ausgrenzung von Teilen der Gesellschaft und für Antisemitismus in Deutschland eintreten! […] Wir sitzen nicht mit staatsfeindlichen rechtsradikalen Hetzern an einem Tisch!

Solange Schmidt im Aufsichtsrat der Bühnen Halle Mitglied sei, werde man dieses Gremium nicht anerkennen und an keinerlei Beratung teilnehmen, so die Intendanten.

Zuletzt machte die ZDF-Sendung "Frontal" am 13. November 2019 ein Video von 2016 publik, das zeigt, wie Schmidt antisemitische Verschwörungstheorien verbreitet. Darin sagte er in Bezug auf die Anschläge vom 11. September 2001, an diesem Tag sei "kein wichtiger Jude am Arbeitsplatz" gewesen. Es habe für die Juden eine Warnung gegeben. "Es ist jetzt noch nicht wirklich bestätigt, ob da kein Jude gestorben ist in den Türmen, aber zumindest keiner von den ganz Wichtigen. Ansonsten hat man einfach ein paar über die Klinge springen lassen, um die Statistik nicht allzu auffällig zu gestalten […] Jetzt ist die Frage, was ist das Hauptproblem, wer ist der Hauptfeind?"