Die Filmregisseurin Agnès Varda ist tot. Das berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am Freitag unter Berufung auf ihre Familie. Varda erlag einem Krebsleiden und wurde 90 Jahre alt.

Die in Belgien geborene Varda gilt als Pionierin des Autorenkinos und "Großmutter der Nouvelle Vague", jener Bewegung, die seit den Sechzigern gegen das klassische Erzählkino Sturm lief. Seit den 60er-Jahren hat Varda mehr als 50 Filme gedreht. Zu ihren Werken zählen Streifen wie "Das Glück" oder "Vogelfrei", für den sie 1985 als erste Frau überhaupt einen Goldenen Löwen beim Filmfest in Venendig erhalten hatte. Darüber hinaus war Varda mit vielen weiteren Filmpreisen ausgezeichnet worden, so erhielt sie u.a. 2017 den Ehren-Oscar für ihr Lebenswerk.