Dabei sollen wichtige Fragen zu den "drei Leben" der Clara Schumann beantwortet werden: ihr Leben als Tochter eines strengen und ehrgeizigen Vaters, als Ehefrau eines berühmten Komponisten und als äußerst erfolgreiche Künstlerin. Wie gestaltete sich das Zusammenleben in diesen Beziehungen? Wie wurde sie gesehen, wie sah sie sich selbst? Was hat sich mit ihr und durch sie verändert? Was verdanken wir Clara Schumann heute? Die Fragen werden aus dem gesellschaftlichen Kontext der Zeit heraus beantwortet, gleichzeitig wird immer der Bogen in die Neuzeit gespannt, um das Profil ihrer Persönlichkeit als Pianistin, Komponistin, Konzertmanagerin, als Herausgeberin schlussendlich als herausragende Frau des 19. Jahrhunderts zu schärfen.

Ragna Schirmer Bildrechte: Accentus Music

In einer Preview, die ARTE und MDR veranstalten, wird der Film am 10. September, 19:00 Uhr, in Leipzig erstmals öffentlich vorgeführt. Ort der Vorstellung im Rahmen der Leipziger Clara-Schumann-Festwochen sind die barocken Salles de Pologne. Hier gab Clara als Fünfzehnjährige am 11. September 1834 – also fast genau vor 185 Jahren ihr erstes eigenes Konzert in Leipzig. Musikalisch veredelt den Abend Ragna Schirmer am Klavier, eine ausgewiesene Clara-Schumann-Expertin.



Nach der Aufführung beantworten Autorin, Produzent und Protagonistinnen Fragen des geladenen Publikums.