Der Deutsche Bühnenverein hat einen Aktionstag der Theater und Orchester aufgerufen. Mitglieder des Verbands sind aufgerufen, am 30. November um 12 Uhr mit einer Aktion vor den Spielhäusern oder im Internet auf die eigene Arbeit aufmerksam zu machen. So soll "ein Zeichen von Zuversicht, künstlerischer Energie und Verbundenheit zu ihrem Publikum" gesendet werden, hieß es in einem Aufruf der Intendantengruppe im Deutschen Bühnenverein.

Hintergrund ist der Teil-Lockdown, der seit Anfang November in Deutschland herrscht und der jüngst bis mit Dzember verlängert wurde. Einzelne Bundesländer überlegen bereits, die Kulturstätten noch bis ins neue Jahr geschlossen zu lassen. Gleichzeitig ist dieser zweite Lockdown weniger tief greifend, als der erste im März. Denn im Gegensatz zum Frühjahr darf in den Theatern gearbeitet werden. Das heißt, es wird geprobt und es gibt interne Premieren – ohne Publikum. Der Aktionstag kann also auch als ein Signal an die Außenwelt verstanden werden, dass auch wenn die Häuser geschlossen sind, es in den Gängen trotzdem nicht ruhig ist.

Auch in Mitteldeutschland beteiligen sich zahlreiche Theater. Das Leipziger Schaupiel will von 12 bis 21 Uhr Tonmitschnitte einzelner Inszenierungen streamen und auf ihrer Webseite Einblicke in den Proben-Alltag geben. Das Zittauer Schauspiel-Ensemble des Gerhart-Hauptmann-Theaters besucht Altersheime, um Weihnachtslieder zu singen. Semperoper und Staatsschauspiel in Dresden wollen sich am Mittag auf dem Balkon präsentieren. Außerdem schließen sie sich einer digitalen Menschenkette an, die die Münchner Kammerspiele initiiert haben und bei denen sich Menschen über Fotos verbinden. Auch die Ensembles des Magdeburger Puppentheaters und des Weimarer Nationaltheaters wollen sich am Mittag vor ihren Häusern präsentieren und Kontakt zum Publikum herstellen, wie genau diese Formate ablaufen sollen, ist allerdings noch nicht bekannt. Bühne des Deutschen Nationaltheaters ohne Weimarer Staatskapelle Bildrechte: Andreas Nickel