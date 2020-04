1940: Ererbtes sizilianisches Feuer

Alfredo James "Al" Pacino wurde am 25. April 1940 in Manhatten geboren. Sein Vater, Salvatore Pacino, ist jedoch waschechter Sizilianer, er stammt aus der Mafia-Hochburg Corleone und war von Beruf Versicherungsvertreter. Auch seine Mutter hat italienische Vorfahren. Die Eltern ließen sich scheiden, als der kleine Al zwei Jahre alt war, dadurch wuchs er bei seinen Großeltern auf, die aus ihrer sizilianischen Heimat in die New Yorker Bronx gezogen waren. Corleone auf Sizilien, der Herkunftsort von Pacinos Familie – in "Der Pate" spielt Pacino den Mafiosi Michael Corleone Bildrechte: imago/IPA Photo

1949: Zigaretten und Alkohol schon mit neun Jahren

Das Leben in der rauen Bronx prägte Al Pacino. Schon im Alter von neun Jahren begann er zu rauchen und Alkohol zu trinken. Marihuana nahm er mit 13 Jahren zu sich. Zwei seiner engen Freunde starben sogar an Drogen. Und auch sonst war Pacino unbequem, verwickelte sich in Kämpfe und galt an der Schule als Unruhestifter. Spielplatz im New York zu Beginn der 40er-Jahre, hier könnte auch der kleine Alfredo Pacino rumgeklettert haben Bildrechte: imago images / glasshouseimages

1953: Rausschmiss an der Schauspielschule

Schon früh fiel sein schauspielerisches Talent auf. Pacino absolviert eine Ausbildung an verschiedenen Schauspielschulen. Zunächst war er an der High School of the Performing Arts in Manhattan eingeschrieben, wurde dort jedoch aufgrund mangelnder Leistungen vor die Tür gesetzt. Doch er ließ nicht locker und nach verschiedenen Schauspielkursen wurde er zur Ausbildung an der berühmten Lee Strasberg's School of Method Acting zugelassen, nach deren Methode auch Stars wie Dustin Hoffman, James Dean, Marilyn Monroe, Jane Fonda, Paul Newman, Robert De Niro ihr Handwerk erlernt haben. Schauspiellehrer-Ikone Lee Strasberg und Al Pacino waren u.a. 1979 zusammen in dem Film "… und Gerechtigkeit für alle" auf der Kinoleinwand zu sehen Bildrechte: imago images / United Archives

1967: Erste Schritte am Broadway

Als Schauspieler zog es Al Pacino zunächst auf die Theaterbühne – und das durchaus erfolgreich. Er erhielt einen Obie-Award für seine Rolle in dem Off-Broadway-Stück "The Indian Wants the Bronx" von Israel Horowitz (1967). Den angesehenen Tony Award bekam er 1969 für die Darstellung eines psychopathischen Junkies in "Does the Tiger Wear a Necktie?". In der Dokumentation "Al Pacino's Looking for Richard" machte sich der Schauspieler 1996 auf die Suche nach seiner Traumrolle: Richard III. Bildrechte: imago images / United Archives

1971: "Der Pate" – Al Pacinos Durchbruch

Mit seiner Karriere als Schauspieler ging es im Eiltempo bergauf. Im ersten Teil der Mafia-Trilogie "Der Pate" ("The Godfather") besetzte ihn Starregisseur Francis F. Coppola 1972 als Michael Corleone, den skrupellosen Sohn von Mafiaboss Don Vito (Marlon Brando). Pacino setzte sich dabei gegen Jack Nicholson, Robert Redford, Warren Beatty und den damals noch recht unbekannten Robert De Niro durch, die ursprünglich auch für diese Rolle im Gespräch waren. Seine Darbietung brachte Pacino seine erste Oscar-Nominierung ein. 1974 und 1990 folgten noch zwei weitere Teile der "Der Pate"-Trilogie. Als Mafiosi Michael Corleone gelang Al Pacion der Durchbruch Bildrechte: imago images/Mary Evans

1993: Oscar für "Der Duft der Frauen"

Ganze acht Mal war Al Pacino für den Oscar nominiert, bevor er ihn 1993 endlich erhielt. Es war seine Darstellung des Lieutenant Colonel Frank Slade in "Der Duft der Frauen" ("Scent of a Woman"), die ihm das begehrte Goldmännchen einbrachte. In dem Film findet der lebensmüde und seit Jahren erblindete Lt. Slade den Weg zurück ins Leben. Der Film wurde im New Yorker Plaza-Hotel gedreht, dessen Besitzer damals der heutige US-Präsident Donald Trump war. Dieser forderte für die Drehgenehmigung einen Cameo-Auftritt, was auch gedreht wurde – Jedoch wurde der Gastauftritt vor der Veröffentlichung aus dem Film geschnitten. Al Pacino als blinder Lt. Colonel Frank Slade in "Der Duft der Frauen" Bildrechte: imago images / United Archives

2004: Anhaltende Theaterbegeisterung