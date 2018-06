Albumkritik: "About You" von Albin Lee Meldau

Albin Lee Meldau: geboren 1988 in Göteborg. Seine Mutter eine schwedische Jazz-Sängerin, der Vater aus London, Punk und Reggaemusiker. Musik wurde in dieser Familie von klein auf ganz groß geschrieben. Jeden Tag nach der Schule musste Meldau eine Stunde Trompete üben.

Meinen Eltern war es egal, ob ich meine Schulaufgaben machte. Nur wenn es wirklich schlechte Schulnoten gab und meine Versetzung gefährdet war, dann haben sie was gesagt. Aber Musik üben, das war Pflicht. Albin Lee Meldau

Vielleicht war Albin Lee Meldau nicht der beste in Mathe. Aber dafür hat er sich die Musik hinter die Ohren geschrieben. Wortwörtlich: Hinter seinem linken Ohr lugt das Tattoo eines Violinschlüssels hervor. Souverän bewegt er sich auf "About You" in verschiedenen Genres, ohne dabei den Soul aus den Augen zu verlieren.

Der Titelsong, "About You", gleicht einer klassischen US-Soul-Ballade. Aber mit den Falsett-Kieksern, dem Minimalismus und den in der Luft verharrenden Piano-Riffs wie in einem Song vom britischen Dubstep-Popstar James Blake. Das poppig arrangierte "6th Street" lässt einen an den Soul-Folk von Aloe Blacc denken. Sehr eigen, dunkel und intim mit brüchiger Stimme kommt dagegen "Before & After" daher.

Der Geschichtenerzähler

In der Vielseitigkeit liegt der Charme dieses Debutalbums. Auch ein bisschen noch seine Schwäche. Hängen diese Perlen wirklich an einer gemeinsamen Kette? Nun, der innere Zusammenhang von "About You" ist vor allem das Geschichten erzählen. Die Menschen wollen in der Musik wieder Geschichten hören - glaubt Albin Lee Meldau. Das komme zurück. Der nächste, der Folkgeschichten in Pop verpacke, werde ganz groß herauskommen, prophezeit er.

Das Album ist wie ein Tagebuch. Und Albin Lee Medau ist darin eine auftretende Person. Er muss nicht die Wahrheit erzählen. Er muss Geschichten erzählen. Albin Lee Meldau

Nicht stehenbleiben

Mit "Same Boat" taucht Albin Lee Meldau im Wechselgesang mit dem Chor tief in die Tradition der Gospelballade in. Auch hier sind die musikalischen Vorlagen und Genre klar. Aber an dieser Stelle dürfe man nicht stehen bleiben, formuliert der selbstbewusste Musiker, es könne nur der eigene Ausgangspunkt sein, sich ständig weiterzuentwickeln und etwas eigenes zu schaffen.