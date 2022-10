Ich glaube, dass sich in den letzten Jahren, also selbst ohne Corona, schon wahnsinnig viel gewandelt hat im Umgang mit Kunst und Kultur - auch was das Partizipative angeht. Wir haben heute kein Theater mehr wie vor zehn, 15 Jahren und auch Konzertprogramme, auch die Darstellung im Ganzen, hat sich total gewandelt. Also da sehe ich schon eine Veränderung. Für mich ist aber immer die Frage: Tun wir genug? Also ermöglichen wir Kindern und Jugendlichen genug und sehen wir es auch in einem größeren Zusammenhang?

Das Partizipative an der Kunst für Jugendliche beschränkt sich ja nicht nur auf die Kulturlandschaft. Wir müssen genauso auch in die Schulen hineinschauen. Dort ist es – zumindest gefühlt – so, dass es immer noch nicht schlimm ist, wenn Musik und Kunst ausfallen, wenn Physik ausfällt hingegen schon. Aus meiner Sicht haben wir eine viel zu starke Fixierung auf die MINT-Fächer in Sachsen. Dem, was den Menschen als Ganzen ausmacht, was ihn in seinem Wesen, in seinen Empfindungen und seinem zwischenmenschlichen Agieren prägt, geben wir viel zu wenig Raum. Und auch dort haben wir in großen Platz für Kunst und Kultur in ganz verschiedenen Facetten.