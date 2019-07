Ländliche Einöde hat schon viele gute Musiker hervorgebracht. Und zum Glück ist auch Katharina Schorling alias Catt nur in einem kleinen niedersächsischen Dorf aufgewachsen. Außer klassischer Musik in Form von Klavierunterricht gab es in ihrem Dorf nämlich nicht so viele Möglichkeiten, etwas zu machen, sagt Catt. "Und habe dann irgendwann gemerkt, dass ist zwar alles irgendwie cool, aber das ist überhaupt nicht meine Welt. Und ich habe gemerkt, dass meine Talente neben all diesen unfassbar guten jungen Pianisten ganz woanders lagen. Wir haben dann abends mal nen Wein getrunken und ich war die Einzige, die den Ton erkannt hat, wenn wir in diese Flasche gepustet haben. Oder ich habe gemerkt, dass ich die einzige war, die improvisieren konnte."