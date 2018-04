Das neue Ben Harper und Charlie Musselwhite Album beginnt mit einer Bluesmetapher: "When I go", ein Chor, dunkel, tief – Clarksdale Mississippi, eine Holzkirche – dann legt die Band los. Ein Akkord wie ein Donnerschlag.

"Es war schon eine Art Statement", erinnert sich Ben Harper. "Aber mehr in der Art: Wir machen da weiter wo wir mit dem letzten Album aufgehört haben." Überhaupt klingt das ganze Album vom ersten bis zum letzten Track wie eine überaus gelungenen Jamsession zweier guter Freunde. Charlie Musselwhite denkt gerne zurück an die Sessions: "Ben hatte all diese wunderbaren Songs", so der Musiker. "Und wir sind alle ins Studio gegangen und waren auch ein bisschen aufgeregt. Da war so eine Art von Gegenwärtigkeit – bestimmt durch die Musik , alle haben das gefühlt."

Eine innige Künstlerfreundschaft

Daran, dass Charlie und Ben überhaupt zusammen Musik machen, und dass aus einer spontanen Idee nun eine innige Künstlerfreundschaft geworden ist – daran ist niemand anderer schuld als der große John Lee Hooker:

1993 hat John Lee ein Konzert gegeben und Ben war die Vorband. Ich war da, um mir den Typen anzuschauen . Und ich dachte sofort . Da ist was, was uns verbindet. Charlie Musselwhite

Alle Spielarten des Blues

Ein Platte, die alle Spielarten des Blues parat hält. Country Blues wie in "Trust you to dig my grave", stampfender Chicago Blues wie in "Bad Habits" oder gefühlvolle Soulballaden wie "Nothing at all".

Eins ist die Platte aber garantiert nicht: der Jahrmarkt der Bluesklischees oder der stumpfen Traditionspflege. Dagegen hat Charlie Musselwhite nämlich Einiges einzuwenden: "Ich kenne sie und Ben kennt sie auch: diese Traditionalisten. Bei denen darf sich nichts verändern."

Blues ist doch nichts fürs Museum – etwas, was du studieren kannst, um es dann zu kopieren. Blues ist Leben. Verdammt noch mal, geh raus und spiel den verdammten Song. Das ist es! Charlie Musselwhite

Musik als Seelenbeschreibung

Es geht auf "No mercy in this land" um Freiheit, um geistige Freiheit, ein Leben ohne Schranken und Grenzen – Musik als Seelenbeschreibung. Ben Harper kommt ins Schwärmen, wenn er an die Mundharmonika am Ende von "Nothing at all" denkt. "Die Harmonika, die ist transzendent. Die klingt nach einer Geige, symphonisch, groß – nach einer Orgel. Die ist, als hätten Beethoven, Django Reinhardt und Duane Allman ein Baby. Das überschreitet alle Grenzen."