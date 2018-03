Spielt das, was wir tun, eigentlich irgendeine Rolle? Und hat es einen Einfluss auf das Geschehen um uns herum? Sind wir allem, was da draußen passiert, hilflos ausgeliefert - oder können wir unsere Zukunft verändern? Wir können. Und wir müssen. Davon sind die vier Musiker von "Darlingside“ fest überzeugt. Statt sich angesichts des Zustands der Welt in apokalyptischen Visionen zu verlieren, produzieren sie Fragen in fast philosophischen Dimensionen. Geistige Bewegung lautet die Botschaft an die Hörer ihres neuen Albums mit dem Titel "Extralife“. Wie wäre es, wenn jeder von uns noch ein "Extra-Leben“ in Reserve hätte?