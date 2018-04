Und so schrieb Maya Fadeeva den Produzenten von Club des Belugas einfach an - auf Facebook. Doch es kam nichts zurück, weil Facebook die Nachrichten von "Nichtfreunden" erst einmal blockiert. Glücklicherweise war der Produzent zur selben Zeit auf der Suche nach einer neuen Sängerin und fand so Maya Fadeeva im Internet: "Als er mich anschreiben wollte, hat er gesehen, dass ich ihn bereits angeschrieben habe. Also das war ein total unglaublicher Zufall. Aber ich glaub ja nicht an Zufälle", erzählt die Sängerin.