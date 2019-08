Drew Holcombs Band nennt sich The Neighbors, die Nachbarn. Sie heißt so, weil die Musiker alle im Bereich der selben Postleitzahl in Tennessee leben, alle in der Nachbarschaft. Dieser Spirit von Familie und Freunden beseelt auch das neue Album von Drew Holcomb. Es beginnt nicht zufällig mit dem Song "Family". So ist seine Frau Ellie als Sängerin auf "Dragons" zu hören. Im Musikvideo zu "Family" tanzt er mit ihr und seinen beiden Kindern. Das Album hält traditionelle amerikanische Werte wie Familie und Freundschaft hoch: Wenn man eng zusammensteht, dann ist alles zu meistern. Dann kann man, wenn es sein muss, sogar dem Ende der Welt noch gelassen ins Auge schauen.

Zwei Jahre hat Drew Holcomb am neuen Album gearbeitet. Bildrechte: Magnolia Music/Thirty Tigers

Zwei Jahre hat Drew Holcomb am Nachfolger von "Souvenirs" gearbeitet und gefeilt. Intensiver als an jedem Album zuvor beschreibt er diese Arbeit. Wenn dieses Album – geboren aus Country, Americana und Folk – eine Botschaft trägt, dann ist sie im Titelsong zu hören. Da geht es immer um "Dragons", Drachen, die dich von deinem Weg abhalten wollen. Nimm sie bei den Hörnern, ringe sie nieder, halt dir deinen Weg frei und gehe weiter im Leben, so lautet die Holcombs Botschaft.



"Dragons" stimmt auch Hohelieder auf die Liebe an. Der Song "Make it Look so Easy" zum Beispiel handelt davon, wie es ist, neu verliebt zu sein. Das Album lotet auch die Tiefen des Lebens aus. Mit "You Never Leave My Heart" setzt Holcomb seinem vor zwanzig Jahren verstorbenen Bruder ein musikalisches Denkmal.