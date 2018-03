Der inzwischen 60-jährige Pianist El Bacha ist hierzulande nur Eingeweihten bekannt, ganz anders in Frankreich und Übersee, wo er zu den renommiertesten Köpfen der Szene zählt. Das gehört zu den Mysterien des Klassikmarktes: Dass nur ein paar hundert Kilometer weiter, im Nachbarland, eine Szene mit ganz anderen Gesetzmäßigkeiten und Protagonisten existiert.



Abdel Rahman El Bacha jedenfalls ist ein grandioser Pianist mit hochinteressanter Vita: Geboren in Beirut, Mutter und Vater Musiker bzw. Komponisten, Studium am Pariser Konservatorium. Bereits mit 19 Jahren gewinnt El Bacha den renommierten Königin Elisabeth-Wettbewerb in Brüssel. Seither ist er in allen wichtigen Konzerthäusern unterwegs, allein 50 Konzerte umfasst sein Repertoire, hinzu kommt das kanonische Solo-Repertoire aus Klassik, Romantik und 20. Jahrhundert. Hochdekoriert sind seine Einspielungen der Werke Bachs, Beethovens, Schumanns, Rachmaninows oder Prokofievs. Zudem ist El Bacha Kosmopolit und philosophischer Kopf, der Inspiration nicht nur aus Notentext und Partitur bezieht, sondern ebenso aus den Nachbarkünsten wie Bildender Kunst und Literatur, aus der Natur und zahllosen Reise-Eindrücken.

Vom Orient inspiriert

Album-Cover: 'Arabesques' von Abdel Rahman El Bacha Bildrechte: MIRARE Der Titel seines neuen Albums, "Arabesques", ist nicht nur schön und klangvoll, er ist insbesondere auch angemessen für die Klangtableaus, die dieses Album präsentiert: Der Begriff Arabeske kommt aus dem arabischen, orientalischen Raum und bezeichnet ein Rankenornament, das in der islamischen Welt sehr populär ist. In der Musik wird damit ein zumeist heiteres Klavierstück bezeichnet. In der Romantik des 19. Jahrhunderts war das sehr verbreitet, kaum ein Komponist mochte auf Arabesken verzichten, ganz vorne dabei natürlich Robert Schumann.



Und das, was dieses Album klanglich-kompositorisch bietet, deckt der Titel "Arabesques" in doppelter Weise ab: Zum einen der Bezug zur Epoche der Romantik, zum anderen die Beschreibung eines Stimmungskosmos, eines atmosphärischen Kosmos. Alle 32 Klavier-Preziosen entspringen aus dem Geist der kompositorischen Romantik. Das ist ausgesprochen melodische, warme, farbenreiche, auch fokussierte Musik, die wenig Raum braucht, um Kernideen zu entfalten. Ich behaupte, ungeübte Ohren vermögen gar nicht auszumachen, dass das Werke aus dem 20. bzw. 21. Jahrhundert sind. Auch die Werküberschriften, wie die "Welt der Kinder", Präludien, Walzer oder Mazurken oder "Werk aus der Jugend" erinnern zu hundert Prozent an die musikalische Romantik, sind nichts anderes als Hommage an diese zentrale Epoche der europäischen Klaviermusik.

Auch handwerklich ohne Fehl und Tadel