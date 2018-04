"Der Text bestimmt die Musik sehr", erzählt die Musikerin. "Ich mache das ganz oft, dass ich ein paar Akkorde spiele und dann einfach freie Assoziationen mache." Jeder Mensch habe zu bestimmten Klängen bestimmte Assoziationen: "Wenn man das zusammenbekommt, sodass das so ein Guss wird, dann ist es toll."

"Es ist für mich eine schöne Wertschätzung", so Lux zur Kooperation mit den anderen Musikern. "Keiner hatte das Gefühl, er müsse die Ellbogen ausfahren und mir zeigen: 'Hey, ich bin der Supertyp'. Die haben sich in die Musik reingeschmeichelt."

Mit luftigen Arrangements, einer leichten, schwebenden Artikulation und einem coolen, am Jazz orientierten Timing verbreitet Lux eine entspannte Atmosphäre in ihren Songs, in denen sie auf der Suche ist – nach der Essenz der Dinge und der Menschen.