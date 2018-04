"The Deconstruction" heißt das zwölfte Studio-Album der Eels, mit dem sich Mark Oliver Everett, das schrullige Mastermind der kalifornischen Band, nach vier Jahren Pause zurückmeldet. Eine Auszeit, die er bitter nötig hatte. Denn – das hat er MDR KULTUR verraten – seine letzte Tournee war extrem anstrengend: "So etwas mache ich nie wieder. Und ich rate allen Rocksängern davon ab. Nämlich: Geht nie ins Publikum und umarmt die Leute. Das ist gefährlich und eine Schnapsidee. Am Anfang war es noch okay – aber nachdem es sich herumgesprochen hatte, fingen einige an, das auszunutzen. Sie haben an meinen Klamotten gezerrt und mir die Haare ausgerissen. Was an einigen Abenden zu handfesten Prügeleien führte."

Eels: The Deconstruction (Album-Cover) Bildrechte: [PIAS] Germany

Mit "The Deconstruction", dem zwölften Studio-Album seiner Band, spendet Everett nicht nur sich Trost, sondern allen, die dafür offen und zugänglich sind. Mit 15 Stücken, die sich als ein musikalisches in den Arm nehmen erweisen. Ein charmantes Erinnern an das Schöne in der Welt. Ein Appell an mehr Optimismus. Und sich nicht vom Zeitgeist und den aktuellen politischen Verhältnissen herunterziehen zu lassen.



Die seien zwar deprimierend, aber das Leben gehe trotzdem weiter. "Diese Songs sind in erster Linie Notizen für mich. Sie sollen mich an etwas erinnern - aber hoffentlich können sie auch anderen Leuten nützlich sein. Ist zum Beispiel jemand an dem Punkt in seinem Leben, an dem er Veränderung braucht, helfen ihm diese Stücke, ein bisschen schneller aus der Krise zu finden."