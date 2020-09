Singen mit der Trompete, das ist in der Tat das Markenzeichen von Gábor Boldoczki. Sein lyrischer Ton ist unverwechselbar, enorm virtuos und kultiviert. "Versailles", der Titel der neuen CD von Gábor Boldoczki verweist auf Ludwig XIV. Boldoczky erzählt dazu: "Der König ist nie öffentlich erschienen ohne Trompeten, oder wenn er im Krieg war, war die Trompete auch dabei – also hat die Trompete wirklich die weltliche und göttliche Macht symbolisiert!"

"Versailles", der Titel des neuen Albums von Gábor Boldoczki verweist auf den Sonnenkönig Bildrechte: imago/viennaslide

Angesichts der Präsenz der Trompete könnte man denken, dass am Hof in Versailles zahlreiche Solokonzerte für das Instrument mit Orchester entstanden sind. Doch dem ist absolut nicht so! Die königlichen Trompeter spielten Märsche oder eröffneten prunkvolle Gottesdienste in der Schloßkapelle. Für die Hofmusik, die ja hauptsächlich die Mahlzeiten des Sonnenkönigs begleiteten, waren sie schlicht zu laut. Außerdem konnten sie, da noch ohne Ventile keine komplizierteren Melodieverläufe widergeben.