Die höchste Eisenbahn: "Ich glaub dir alle" (Cover) Bildrechte: Tapete Records

Natürlich ist das immer noch Indie-Pop – nur einer, der noch weiter gewachsen ist. Das liegt auch daran, dass "Ich glaube dir alles" das erste Album ist, das Die Höchste Eisenbahn nicht selbst produziert hat. Stattdessen haben sich die Vier mit Moses Schneider einen Produzenten dazugeholt, der weiß, wie man den Sound von guten Livebands auf ein Album überträgt. Und der klingt auf diesem Album ein wenig anders als gewohnt. Da sind sehr jazzige Nuancen, wie bei "Zieh mich an" und jede Menge Synthieklänge. Mal eher Beats, mal überraschend sphärisch wie in "Überall". So etwas kennt man von anderen Bands. Aber eben nicht von Die Höchste Eisenbahn. Diese neuen Nuancen stammen von Produzent Moses Schneider, wie die Band in einem Interview erklärte.



Hinter den teilweise sehr absurden Songideen stecken aber weiterhin Moritz Krämer und Francesco Wilking: "Das sind natürlich so Blasengedanken. Also ich meine, Steckenbleiben im Luxushotelaufzug oder Magenverstimmung vom Austernessen sind so Probleme, wo man sagt: Ey will ich nicht hören, lass mich in Ruhe. Und wir haben aber versucht uns so ein bisschen umfassend Gedanken zu machen." Und wenn eine Band wie Die Höchste Eisenbahn anfängt, sich umfassend Gedanken zu machen, kommen dabei irgendwie immer Songs heraus, die was zu sagen haben.