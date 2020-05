Am Bahnhof von Hamar habe sie als junges Mädchen neugierig den Zügen hinterhergeschaut, erzählt Silje Nergaard. Sie hat von Städten wie Paris geträumt und ist in Gedanken mit dem Nachtzug nach Venedig gefahren. Dieses Gefühl und diese Sehnsucht sind in die Lieder eingeflossen, bei einer musikalischen Rückkehr auf den Bahnsteig ihrer Jugend.

Songs auf Englisch und Norwegisch

Die musikalische Zugfahrt – acht Titel von "Next Stop Hamar" bis "Night Traveller" – kann man auf dieser CD sogar gleich zwei Mal anhören. Einmal auf Englisch und beim zweiten Durchgang auf Norwegisch. Dann heißt das "Railway Girl" plötzlich "Togjenta". Auf einem derart persönlichen Album habe sie einfach auch in ihrer Muttersprache singen wollen, sagt Silje Nergaard. Und man spürt, dass die Sängerin bei diesen Lieder noch ein wenig mehr bei sich ist. Im norwegischen Radio, erzählt Silje Nergaard, würden überhaupt nur noch die norwegischen Versionen ihrer Songs laufen. Höchstpoetische Lieder wie "Train of fragile hearts", in denen zerbrechliche Herzen auf die Bahnreise gehen.

Die größten Erfolge auf "Japanese Blue"

Silje Nergaard bei einem Auftritt in Freyburg 2018 Bildrechte: MDR/Tom Schulze Mit dem Herzen beginnt dann auch das Best-of-Album: "Be still my heart" ist einer bekanntesten Songs von Silje Nergaard, die unter dem Titel "Japanese Blue" eine Auswahl ihrer größten Erfolge präsentiert. Hier blickt sie zurück als Autorin, die ihre Songs schon immer am Klavier komponiert hat. Statt selbst am Flügel zu sitzen, hat sich Silje Nergaard mit Espen Berg einen der besten Begleiter überhaupt ausgesucht. Die beiden, erzählt die Sängerin, hätten viel Zeit damit verbracht, jedem Song eine eigene musikalische Gestalt zu geben.

Wohnzimmerkonzerte im Internet