Der Gitarrist Marcello Fantoni hat sich profiliert als Interpret, aber auch als Musikforscher und Komponist. Schon auf seinen bisherigen Alben befasste er sich mit Musik der Paganini-Zeitgenossen Federico Moretti und Rinaldo Legnani. Aber auch auf den Feldern der Moderne und der Neuen Musik ist er aktiv. Mit diesem Rüstzeug, das über die reine Notentext-Interpretation hinausgeht, näherte er sich Paganinis Zyklus. "Viele der 43 Ghiribizzi scheinen unvollendet geblieben zu sein. Nun wissen wir, dass sie in sehr kurzer Zeit komponiert wurden. Wenn man bedenkt, welcher Stellenwert in Paganinis Konzerten der Improvisation zufiel, dann sollte man ein solches Stück meines Erachtens als eine Basis auffassen: ein Muster und eine Wegvorgabe für das Spiel, die man aber spontan während des Vortrags anreichern kann", analysiert Fantoni.

Um das dem Interpreten zu erleichtern, wandte Paganini gängige Kunstgriffe an: Er schrieb etwa in Tonarten, in denen man komfortabel auch Leersaiten der Gitarre nutzen kann, sodass man mit der Greifhand keine unnötige Akrobatik veranstalten muss. Auf dieser Basis aber, so lobt Fantoni, habe Paganini wohlkonstruierte Melodien mit ungewöhnlichen Basslinien kombiniert: "In all seinen Kompositionen zollt Paganini den Eigenheiten der Gitarre hohen Respekt. Er kennt sich da bestens aus. Allerdings sind die 43 Ghiribizzi nach meinem Dafürhalten auch von seiner Violinstilistik beeinflusst. Das kann gehen bis zur Scordatur, dem Umstimmen einzelner Saiten. Aufgrund dieser Erkenntnisse habe ich versucht, alle Melodien auf derselben Saite zu spielen, um störende kleine Unterschiede im Ton auszuschließen."