Album mit politischer Botschaft

Albumcover: "We Get By" Bildrechte: Epitaph Das Foto wurde von Gordon Parks gemacht. Parks war der erste schwarze Fotograf, dern in den USA in den 60er-Jahren landesweit Beachtung fand. Er fotografierte und dokumentierte die Rassentrennung, die Unterdrückung, den Rassismus. Das ist heute in den USA aktueller denn je. Mavis Staples war immer eine engagierte politische Person. Ihre Musik war oft auch ein Mittel, um ihre politischen Forderungen zu verbreiten. Damit steht die politische Botschaft auf "We Get By" in ihrer eigenen Tradition.



Im Herzen von Mavis Staples schlägt der Beat und die Innigkeit der Gospelmusik. Das Herz schlägt zudem auf dem linken Fleck der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Sie marschierte neben Martin Luther King. Sie sang für John F. Kennedy und Barack Obama. Und dieses Album zeigt: Ich bin noch da, mehr denn je – künstlerisch und politisch.

Zusammenarbeit mit dem preisgekrönten Musiker Ben Harper

Ben Harper hat Mavis Staples zum neuen Album bewegt – und die Songs geschrieben. Bildrechte: EMI Music Der Musiker Ben Harper, ein preisgekrönter amerikanischer Gitarrist, hat sie dazu gebracht, ein neues Album aufzunehmen. Der Kalifornier sagt, er komme aus einer Familie aus Mavis Staples-Fans. Er gab Mavis Staples einen von ihm komponierten Song, sie hörte ihn sich an und sang probeweise mit – und meinte, wenn alle die Songs so werden wie der, bin ich dabei. Das Ergebnis ist "We Get By". Den Titelsong singen sie sogar im Duett. Er Klingt sanft und soulig, inszeniert von der langjährigen Band von Mavis Staples. Die sind abgesehen von solchen Beziehungsliebesballaden eher auf staccato, Bläsersätze, auf Kanten und Soul-Bläser-Stabs eingestellt auf "We Get By". Das liegt auch an den Songs und Texten, die Ben Harper der Mavis Staples auf den Leib geschrieben hat. Und das aus der Seele heraus – der spricht alles aus, was im Augenblick gesagt werden muss.

Fazit: Ein großartiges Album

Mavis Staples klingt auf "We Get By" besser denn je. Hier ist der abgelagerte Rotwein zur passenden Zeit geöffnet und ins Glas gegossen worden. Diese Stimme ist so klar, so entschlossen, so voller Gefühl gleichzeitig. Das passt. Ihre Band spielt perfekt – die Musiker lassen mal die Gitarren krachen und das Schlagzeug beben und dann geht es wieder zurück in den ersten Gang. Ben Harper sagt, dass er mit vielen Musikern im Studio gearbeitet habe. Jeder braucht seine eigenen Ansprechhaltung. Bei Mavis Staples, so Ben Harper, macht man es am besten so: Aufnahmeknopf drücken und ganz schnell zur Seite springen und die Lady ihr Ding machen lassen. Die Lady hat auf "We Get By" ihr Ding gemacht und voll durchgezogen. Ein tolles, ein großartiges Album von Mavis Staples, die am 10. Juli ihren 80. Geburtstag feiert.