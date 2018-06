Shannon Shaw: "Shannon In Nashville" – Nächste Ausfahrt: Zukunft

Shannon Shaw muss es einigermaßen schwer gefallen sein, nicht in Ehrfurcht zu erstarren, als sie den grauen Bunker der Easy Eye Studios an der Eighth Avenue South in Nashville betrat. Die Musiker, die sie dort erwarteten, hatten noch mit Gottvater höchstpersönlich, also Johnny Cash, die Whiskeyflasche kreisen lassen. Außerdem hatte die junge Kalifornierin den Fehler gemacht, den Drummer zu googeln. Gene Chrisman hatte durchaus auf ein paar kleineren Hits mitgespielt, etwa "Son of a Preacher Man", "The Letter", "In the Ghetto", und natürlich Aretha Franklins "Respect".