Aaron Livingston aka Son Little, geboren als Sohn einer Lehrerin und eines Priesters, spielt Soul mit Versatzstücken aus Hip Hop, Blues und Funk - alles Referenzen, die weit in die Populärgeschichte zurückreichen: zu Sam Cooke oder den Soul Brothers Edi und Brian Holland, die mit Songs wie "Nowhere to run" oder "Please Mr. Postmann" Welthits schrieben. Bei allen Referenzen und der künstlerischen Idee, sich mit seinen Songs und dem aktuellen Album "Aloha" vor genau diesen Künstlern zu verneigen, vergisst Son Little aber auch nie, dass wir das Jahr 2020 schreiben. Deshalb nennt er seine Musik auch "Future Soul"!

Die vielen Facetten von "Future Soul"

Future Soul trifft man auf "Aloha" an jeder Ecke. Der Titel "bbbaby" ist ziemlich kräftig stampfender R'n'B, der an seine Zusammenarbeit mit dem DJ und Producer R2JD erinnert. "Suffer", der Song über das Sich-Selbst-Verzeihen hingegen ist eine akustische Ballade. "About her again" wiederum mixt den souligen Charme der Motown Studios mit zeitgeistiger, musikalischer Finesse. Oder das Verlassen-Werden verpackt in blaue samtene Melancholie, auch darin ist Son Little ein Meister.

Mit dem Blues beginnt alles, es ist der Stamm meines Baumes, aus dem alles wächst. Und ich liebe Songs im 3/4 also 6/8 Takt, da fühle ich mich wohl. Aaron Livingston aka Son Little

Ein musikalischer Fallensteller

Cover von "Aloha" Bildrechte: ANTI- Records "Aloha" ist ein Album, das augenscheinlich geradlinig daher kommt. Das Livingston, der auch schon als Produzent für die Soulsängerin Mavis Staples gearbeitet hat, ein musikalischer Fallensteller ist, ein geschulter Kombinierer und Sammler im Wald der großen musikalischen Ideen, das merkt man spätestens bei "3rd eye weeping" - dem Song über den Verlust von Empathie und Spiritualität in unserer Zeit. Die Beats federn vordergründig geradlinig und werden immer wieder unter- und aufgebrochen und neu kombiniert. Flüchtige Momente werden so konserviert und in Songform gegossen. Eine Arbeitsweise die er sich auch für seine Texte angeeignet hat. Den Moment festzuhalten, ein Gefühl, es zu konservieren - zu erhaschen - das ist sein neuer Plan.

Wenn das Gefühl stimmt, dann kann ich dir 2.000 Worte zu diesem Gefühl aufschreiben, kann so das Gefühl festhalten und für mich konservieren. Und am Ende wird dann ganz sicher ein Wort dabei sein, das für den Song, das Gefühl, den Moment genau passt. Aaron Livingston aka Son Little

Das Wichtigste an einem Song ist das Gefühl.

Son Little ist im Vergleich zu früheren Jahren lockerer geworden, lässt sich nicht so schnell umhauen. Er lebt sein Leben, so wie es ist: im Jetzt, im Moment. "Sich einfach mal treiben zulassen, kann ein beängstigendes Gefühl sein. Aber es ist auch eine Chance neu anzufangen", sagt er. Und diesen seinen Lebensleitsatz musikalisch umzusetzen, dass ist Son Little bravourös gelungen. "Aloha" klingt frisch, vorausblickend, tanzbar, optimistisch und vor allem gefühlvoll und echt. Der Musiker bringt es auf den Punkt:

Ich weiß aus meiner Erfahrung: Das Wichtigste an einem Song ist das Gefühl. Aaron Livingston aka Son Little