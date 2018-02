Album-Tipp: Bachpreis-Gewinner verzaubert mit Telemann-Sonaten

Triosonaten von Georg Philipp Telemann hatten, gelinde gesagt, bis vor wenigen Jahren kein gutes Image. Das lag schlicht daran, dass sie vordergründig nicht allzu schwer zu spielen sind und sich deshalb auch Instrumentalisten von durchschnittlicher Qualität gerne ihrer widmen. Diese neue Aufnahme vereinigt nun mit dem niederländischen Blockflötisten Erik Bosgraaf und dem russischen Barockgeiger Dmitry Sinkovsky zwei der besten Originalklangmusiker der jüngeren Generation.



Dmitry Sinkovsky ist spätestens seit 2006 in Mitteldeutschland bekannt, da gewann er nämlich den ersten Preis beim renommierten Leipziger Bachwettbewerb. Er stammt nach eigenen Angaben eigentlich aus einer Ingenieursfamilie. Seine Eltern hätten aber beide eine musikalische Ausbildung genossen: "In der Sowjetunion gehörte es eben zum guten Ton, die Kinder auf Musikschulen zu schicken. Und so haben meine Eltern auch festgestellt, als ich klein war, dass ich ein großes musikalisches Potenzial habe."

Mit 14 Jahren war mir klar, dass ich professioneller Geiger werden möchte. Dmitry Sinkovsky

Dmitry Sinkovsky gewann 2006 den Leipziger Bachpreis. Bildrechte: Marco Borggreve

Dass Dmitry Sinkovsky sich als Russe für das barocke Repertoire entschied, mag zunächst verwundern. Doch in den 90er-Jahren hatte auch das Moskauer Konservatorium eine Abteilung für Alte Musik – und ein Gespür für Nachwuchstalente. Viele Musiker geben ungern zu, dass sie CD-Aufnahmen von älteren Kollegen hören. Dmitry Sinkovsky ist da anders – er gibt offen zu, wer ihn inspiriert hat. Vor allem ein britischer Musikerkollege:

Ich war begeistert von den Vivaldi-Aufnahmen von Trevor Pinnock! Die habe ich rauf und runter gehört! Ich fand das unglaublich gut! Und dieses Niveau wollte ich unbedingt auch erreichen! Dmitry Sinkovsky

Die Violine als Sängerin

Das hat Dmitry Sinkovsky – und der Gefahr, zu einer bloßen Kopie seines Vorbildes zu werden, ist er nicht erlegen. Was ihn von Trevor Pinnock unterscheidet? Vielleicht das Quantum russische Seele, will heißen die enorme Sanglichkeit seines Violinspiels. Und die passt hervorragend zur Musik von Georg Philipp Telemann, der ja gesagt hat, dass das Singen Fundament der Musik in allen Dingen sei.