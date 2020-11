"Präsent sein um Moment, in der Gegenwart und auch die Hoffnung für die Zukunft nicht verlieren", fasst die Musikerin Kate Stable ihr neues This Is The Kit-Album "Off Off On" zusammen. Bemerkenswerterweise entstanden die Songs im Laufe der vergangenen zwei Jahre, also deutlich vor den Veränderungen und Verwerfungen, die das Coronavirus mit sich brachte. Trotzdem treffen die Themen wie Ängste, das Bedürfnis nach Freiraum, Liebe und Einsamkeit die Stimmung in diesen Wochen und Monaten ziemlich gut. Ebenso der Albumtitel "Off Off On": Man sagt Dinge ab, plant neue und sagt diese wegen geänderter Bestimmungen wieder ab: aus an aus!

Rhythmen des Lebens

Die Musikerin Kate Stables Bildrechte: Rough Rade Records Aber ganz so eins zu eins ist es dann doch nicht gemeint, erklärt die Musikerin: "Ich habe mich damals viel damit beschäftigt, wie wir die Welt sehen. Also welche Entscheidungen wir warum treffen, welche Muster wir zu erkennen meinen und wie wir diese interpretieren. Im gleichnamigen Song geht es aber um eine konkrete Situation in einem Krankenhauszimmer, wie sich das Licht verändert, das Kommen und Gehen, die täglichen Rhythmen. Der Albumtitel bezieht sich eher allgemein auf die Rhythmen des Lebens."

Eigensinnige Folksongs

Kate Stables wuchs in Winchester im Süden Englands auf. Nach einem Umzug nach Bristol machte sie erste musikalische Gehversuche, schrieb Songs und spielte kleine Auftritte in der lebendigen DIY-Szene der Stadt. Ihre erste Single "Two wooden spoons" erschien 2006 auf dem Compilation-Album "Folk off". Das Debütalbum "Krulle Bol" wurde von John Parish produziert, der unter anderem durch seine langjährige Zusammenarbeit mit PJ Harvey bekannt ist. Für "Off Off On" haben sie sich dem New Yorker Josh Kaufman anvertraut, der ihre eigensinnigen Folksongs und ausgefeilten Arrangements in perfekte Balance bringt. Die Band This Is The Kit Bildrechte: imago stock&people

Ob nervös gezupftes Banjo mit Saxophonsolo oder entspannte Akustikgitarre mit locker tuckerndem Schlagzeug und Holzbläsern – immer wieder vollführen ihre Stücke unerwartete Wendungen. Oder sie bäumen sich vom reduziert schlenderndem Tempo zu einer chaotischen Klangwand auf mit gegeneinander laufenden Gesangslinien und wechselnden Rhythmen. In "This is what you get" fängt Stables den inneren Kritiker ein, von dem man manchmal gar nicht weiß woher er kommt und ob das wirklich die eigenen Gedanken sind oder die verinnerlichten Erwartungen anderer.

Hoffnungsvolle Botschaften

Der Song "No such thing" ist auf humorvolle Art von buddhistischen Lehren inspiriert: "In einer Strophe singe ich von der Illusion des Selbst und davon, alles loszulassen, das uns vermeintlich definiert. Manchmal heißt es, dass man seine Gefühle beziehungsweise den emotionalen Ballast wegstellen kann, auf ein Regal und das Problem so erledigt ist. Im Song mache ich daraus das Wortspiel 'illusion of self' und 'illusion of shelf'", erklärt Stables.