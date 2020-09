"Vor ein paar Jahren sind wir von Kalifornien nach Nashville gezogen und waren gerade dabei, im Garten unsere Sachen zu packen. Meine Tochter war damals fünf. Plötzlich hebt sie einen Stock hoch und ruft: 'Come on lightning, show us your stuff!' Kurz darauf donnerte und blitzte es. Wenn ich eine Platte mache, ist das so ähnlich. Ich hoffe, dass mich die Inspiration trifft wie ein Blitz", erklärt Grant-Lee Phillips. Diese Hoffnung hat sich ein weiteres Mal erfüllt.

Blick nach innen

Themen wie Älterwerden und die Zerbrechlichkeit des Lebens haben sein neues Album "Lightning, show us your stuff" inspiriert. Gleich im ersten Song proklamiert der 57-Jährige: "Ain't done yet" (dt. Ich bin noch nicht fertig). "Im ersten Stück, 'Ain't done yet', singe ich davon, dass ich noch viel zu tun habe, noch viel erreichen will. Also schreibt mich nicht ab! In den letzten Monaten hat der Song eine weitere Ebene dazubekommen. Wir alle merken, wie verwundbar wir sind. Das ist ein interessantes Phänomen: wenn ich von persönlichen Dingen singe, wird der Song am Ende universeller", meint der Musiker.

Grant-Lee Phillips wächst in Kalifornen auf und beginnt mit 13 Jahren, Gitarre zu spielen und Songs zu schreiben. Zunächst tritt er aber als Zauberer auf, führt auf Partys und in Parks seine Tricks vor und schreibt sich an der Filmhochschule ein. Er gründet die Bands Shiva Burlesque und später Grant Lee Buffalo. Im Jahr 2000 erscheint sein erstes Soloalbum "Ladies love oracle". Auf seiner letzten Platte "Widdershins" von 2018 hat sich Phillips mit dem sozialen Klima in seiner Heimat USA auseinandergesetzt. Jetzt richtet er den Blick nach innen.

Bildrechte: Denise Siegel Nach allem, was in den letzten Monaten in diesem Land passiert ist, blickt man vermutlich ganz automatisch in sich und fragt: Was sind meine Werte? Wie denke ich über diese Dinge? Politik und persönliches Leben sind ja nicht komplett getrennte Bereiche. Auf dem Album beschäftige ich mich aber mehr mit meinen Gefühlen und eher zeitlosen Fragen. Regierungen kommen und gehen, aber sie können in kurzer Zeit viel Schaden anrichten. Grant-Lee Phillips, Musiker

Lebendigkeit und Spannung

Ob stampfender Countryblues oder entspannter Folkrock – Phillips und seine Mitmusiker schütteln die erdigen Riffs und ohrschmeichelnden Melodien nur so aus dem Ärmel. Aufgenommen haben sie das Album in nur wenigen Tagen in einem Studio in Los Angeles. "Ich habe meistens ein paar grobe Songentwürfe dabei und zeige sie der Band, damit sie ungefähr wissen, wie es klingen soll. Aber es ist wichtig, auch Raum für Improvisation zu lassen, es soll sich ja nicht anhören wie vom Blatt runtergespielt. Ich mag die Lebendigkeit und Spannung, wenn Musiker etwas zum ersten Mal spielen", erklärt Phillips.