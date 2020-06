Klar bin ich mit englischsprachigem Blues und Rock aufgewachsen. Aber als ich angefangen habe, eigene Songs zu schreiben, da war das gleich in Deutsch. Am Anfang war es ein wenig schwierig, aber jetzt hat sich das ganz gut kalibriert, und ich habe eine Sprache gefunden, in der ich meine Gefühle gut ausdrücken kann.

So beantwortet Alex Behning, eigentlich ein echtes Nordlicht – jetzt aber bekennender Süddeutscher – die Frage, warum er als Solokünstler immer nur deutsch singen wollte. Klar erfindet Behning mit seinem Album "Streunen ohne Schnur" den deutschsprachigen Blues oder Folk nicht neu. Unsere Muttersprache hat sich als Liedersprache im Indiepop schon wieder gut etabliert und klingt sogar catchy und modern, zum Beispiel bei Die Höchste Eisenbahn, Das Paradies, Gisbert zu Knyphausen, Ami Warning oder Mine. Am – und jetzt nennen wir das Kind mal beim Namen – deutschsprachigen Rock klebt jedoch immer noch so eine Anmutung von "gestern", von "uncool".

Was am Album "Streunen ohne Schnur" neben der cleveren Textarbeit noch so gut gefällt, ist der warme Sound mit herrlich viel Transparenz und Tiefe. Eingespielt wurde das Album live im Studio. Und das hört man an den kleinen charmanten Ungenauigkeiten, egal ob nun geplant oder eher zufällig aufs Band geraten, wie das minimale Verstärkerbrummen oder die analoge Bandsättigung. All das bringt das Album noch näher an den Hörer und zieht den Vorhang im Kopfkino auf. Auf der Leinwand erscheint dann ein Club mitten in der Holsteiner Pampa: Draußen ein heißer Sommerabend mit dem monotonen Brummen der Windkraftanlage und drinnen stehen dicht gedrängt und schwitzend glückliche Menschen, die gemeinsam einem wirklich tollen Blues-Geschichtenerzähler zuhören. Das Plakat im Wechselrahmen auf der Toilette kennt seinen Namen: Alex Behning und sein Album "Streunen ohne Schnur". Beides: Name und Albumtitel sollte man sich unbedingt merken!