Sein Vorbild ist die Fledermaus: hellhörig sein und neugierig. Mit diesem Forscherdrang ausgestattet wurde Alexander Kluge hierzulande zu zu einem der namhaftesten Intellektuellen. Einen "Schamanen des freien Denkens" hat man ihn genannt. Begonnen hat alles vor 86 Jahren in Halberstadt in Sachsen-Anhalt. Wie ein roter Faden zieht sich dieser Ort durch das Werk von Alexander Kluge.

Kriegserfahrung

In Halberstadt ist er aufgewachsen - als Sohn eines Geburtshelfers und Theaterarztes. Er erinnert sich gerne an die behütete Kindheit in bildungsbürgerlicher Atmosphäre in der Provinz. Umso härter trifft den damaligen Gymnasiasten ein Kriegsereignis, das ihn ein Leben lang verfolgen wird: Am Sonntag, den 8. April 1945 wird Halberstadt bombardiert, obwohl das Geschwader eigentlich eine andere Stadt angreifen sollte. "So eine fliegende Industrieanlage, die da von oben kommt und gegen die man auch dahingehend hilflos ist, dass man nicht kapitulieren kann. Man kann keine weiße Fahne hissen. Man würde sie gar nicht sehen. Und die Ohnmacht im Keller. Eine Grunderfahrung", erzählt er. Und:

Wir waren nur scharf darauf, aus dem Keller herauszukommen, Wir wollten uns retten. Im übrigen fanden wir es extrem abenteuerlich, spannend. Ich wollte es am nächsten Tag meinen Mitschülern erzählen. Und die größte Enttäuschung war, dass keine Schule stattfindet. Alexander Kluge über die Bombardierung Halberstadts 1945

Der Zufall der Bombardierung, des Überlebens: Zufälle, die unser Leben wie die große Geschichte lenken, dieser Frage geht er in seinem Werk nach, in seinen Erzählungen, vor allem in seinen Filmen.

Pionier des "Neuen Deutschen Films"

Kluge wird einer der Pioniere des "Neuen Deutschen Films". Und schon mit seinem ersten Film "Abschied von gestern" positioniert er sich als experimenteller und politischer Filmemacher. In kaltem Realismus erzählt er die Geschichte einer Frau, die aus der DDR in die Bundesrepublik flieht und dort in die Mühlen der Justiz gerät. 1966 gewinnt er damit in Venedig 1966 einen Löwen.

Die Rolle der rätselhaften Anita spielt Kluges jüngere Schwester Alexandra. Mit ihrem Debüt begeisterte die Amteuerdarstellerin die Filmwelt.

Meine Schwester, die war eine Ärztin, [...] und hatte sich gemeldet bei mir, ein Liebhaber hatte sie verlassen. Jetzt wollte sie mir zeigen, dass sie auch anders kann und meldete sich und sagte, die Schauspieler, die ich da vorher hatte, konnte man vergessen. Sie übernimmt die Hauptrolle. Das Team war nach kurzer Zeit überzeugt. Alexander Kluge

Drehbuchautor Günther Mack, Regisseur Alexander Kluge und Schauspielerin Alexandra Kluge beim Filmfestival Venedig 1966. Bildrechte: dpa

Alexandra Kluge, die kürzlich verstarb, war das Andere Ich des Regisseurs. Nach der Scheidung der Eltern wuchsen sie getrennt auf, er in Westberlin bei der Mutter, sie in Halberstadt beim Vater. Später verband die beiden eine enge, unzertrennliche Beziehung.

1968 trat eine andere Frau in sein Leben. Hannelore Hoger. Sie waren zeitweise ein Paar, Hoger war die Hauptdarstellerin in Kluges erfolgreichsten Film "Artisten in der Zirkuskuppel ratlos". Es war der Durchbruch in ihrer Schauspielkarriere.

Er hat ja meistens ohne Drehbuch gearbeitet. Also ich habe nie ein Drehbuch bekommen. Sondern es fing so an: Geh mal da längs! Oder sag mal ne Szene! Oder so! Hannelore Hoger

Hannelore Hoger Bildrechte: dpa

Endzeitstimmung zwischen RAF und Staatsdruck

Mit der Schaufel nach bundesdeutscher Identität graben. In dem Film "Deutschland im Herbst" versucht Alexander Kluge zusammen mit anderen Autoren eine Endzeitstimmung zu beschreiben, die mit dem Terror der RAF und den staatlichen Repressionen gegen sogenannte "Sympathisanten" das Land ergriffen hat. Ein Gemeinschaftsprojekt, das das Bild vom "Neuen Deutschen Film" bis heute prägt.

1977 waren wir einen Moment ziemlich erschrocken über die bürgerkriegsähnlichen Zustände beim Tod von Martin Schleyer, aber auch über den Tod in Stammheim und spürten auch den Hass, der jetzt plötzlich aufbricht. Alexander Kluge

Den Film "Deutschland im Herbst" produzierte Kluge gemeinsam mit Rainer Werner Fassbinder, Volker Schlöndorff, Edgar Reitz, Bernd Sinkel u.a. Alexander Kluge sagt, er habe sich durch die gemeinsame Arbeit "entlastet" gefühlt.

Talkrunden bei DCTP

Mit der Einführung des Privatfernsehen gründet Kluge das Fernsehunternehmen DCTP und betreibt darin seit 1987 seine inzwischen schon legendären intellekuellen Konversationen, etwa mit dem Dramatiker Heiner Müller, der gerade eine Krebsoperation überstanden hatte. Es geht um Gedankenspiele und scheinbar Nebensächliches, um die Philosophie des Rauchens etwa.

Hin und wieder zieht es den Künstler zurück in seine Heimat, in den spätgotischen Dom, der voller Kindheitserinnerungen ist. Kluge hat Namen und Orte der Stadt wie Bausteine in seine Erzählungen und Filme eingearbeitet. Halberstadt blitzt in seinem Werk überall auf. Die Stadt dankte es ihm, im letzten Jahr schenkte sie dem heute 86-jährigen die Ehrenbürgerschaft.