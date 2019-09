"Die Leben der Elena Silber" Alexander Osangs unsentimentaler Blick auf DDR und Sowjetunion

Alexander Osangs Reportagen gehören zum Besten in der deutschen Presselandschaft. Er war für die Berliner Zeitung Chronist der Wende im Osten und als SPIEGEL-Reporter in der halben Welt unterwegs. Aber Osang, 1962 in Ostberlin geboren und in den 80er-Jahren Journalistik-Student in Leipzig, wagt sich immer wieder auch ins fiktionale Fach. Nach seinem Roman "Die Nachrichten" greift er nun auf die Geschichte seiner eigenen Familie zurück. Erfolgreich, denn "Die Leben der Elena Silber" steht auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis 2019.

von Sabine Frank, MDR KULTUR