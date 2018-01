Auch Schmitt will dem Chor ein eigenes Profil geben. Dies stellte auch eine Motivation für den Job in Leipzig dar. Der Chor ist laut Schmitt musikalisch sehr formbar und stilistisch nicht so festgelegt wie beispielsweise ein Sakralchor mit dem entsprechenden Kirchenmusikrepertoire. Zu seinen Gestaltungsmöglichkeiten in Leipzig bemerkt Schmitt: "Da ist ein weißes Blatt Papier, da ist eigentlich jedes musikalische Projekt denkbar." Eine erste Kostprobe seiner musikalischen Ausrichtung wird es beim Antrittskonzert am 24. März geben.