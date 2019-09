"Jeder Mann hat die Pflicht in seinem Leben den Platz zu suchen, von dem aus er seiner Generation am besten dienen kann." sagt Alexander von Humboldt und es klingt nach bestem preußischen Beamtenethos. Und ein solcher soll er nach dem Willen der Mutter auch werden, wird deshalb zum Studium der Kameralistik nach Frankfurt, Göttingen und schließlich nach Freiberg an die Bergakademie geschickt. Dort sammelt er seine ersten Meriten: Wissenschaftlich mit einer Arbeit über unter Tage wachsende Moose und Farne, technisch durch die Entwicklung einer neuartigen Grubenlampe. Doch er will mehr: die ganze Welt erforschen. Sein Ziel ist eine "Physik der Welt", eine komplexe Erdbeschreibung: "Auf den Einfluss der unbelebten Schöpfung auf die belebte Tier- und Pflanzenwelt, auf diese Harmonie sollen stets meine Augen gerichtet sein."

Historische Zeichnung: Humboldt und Bonpland in den Anden Bildrechte: IMAGO

Es ist eine Kampfansage an das Spezialistentum, das immer mehr die Wissenschaft beherrscht. Er, Alexander von Humboldt, er ganz allein will Himmel und Erde zusammenbringen, will buchstäblich alles beschreiben, "was wir heute von den Erscheinungen der Himmelsräume, von den Nebelsternen bis zur Geographie der Moose auf den Granitfelsen wissen."



Mit dem "Kosmos", wie mit seinen Vorträgen in der meist heillos überfüllten Berliner Singakademie will der überzeugte Republikaner und Aufklärer Alexander von Humboldt sein Wissen unter die Leute bringen: