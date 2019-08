Wenn ich zum Beispiel in so einem Wohnkomplex Nummer 9 in Hoyerswerda groß geworden bin, dort Schule und Kindergarten hatte und von all dem nichts mehr da ist - da ist die gesamte bauliche Lebensgeschichte von Einwohnern weg. Das hat insgesamt zu einem kritischeren Blick geführt.

Alf Furkert, oberster Landeskonservator Sachsen